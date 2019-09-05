شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شركة طيران جديدة تزف بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شركة طيران جديدة تزف بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : السعودية تعلن حالة الطوارئ وتستعين بـ"الصخرة السوداء" ..و بن سلمان في واجهة الاحداث .. ورويترز تكشف التفاصيل الطارئة

• عاجـــل : الشرعية تتلقى خبر صادم وصفعة مؤلمة .. انقلاب عسكري وتمرد جديد في اكبر محافظة جنوبية ..وغدا ستكون المفاجأة ..ما الذي يحدث !؟

وردنا الان : تطورات طارئة في عدن .. الامارات تتحدى الشرعية وترد على تصريحات الميسري بهذة الخطوات ..

Advertisements

• حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل»

----------------------------------------�دشن شركة طيران الملكة بلقيس، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري ، أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين.

وذكرت شركة "الملكة بلقيس" في بلاغ صحفي الليلة ، أن الرحلة الأولى سيتم تدشينها، من مطار سيئون إلى مطار جدة . مؤكدة أنتهائها من برمجة الرحلات في النظام وبأسعار في متناول الجميع .

وأوضحت شركة الملكة بلقيس بأن إعلانها عن تدشين رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، عبر مطارات جدة وعدن وسيئون الدولية، يأتي في إطار الوفاء بوعودها وفتح آفاق أخرى للسفر تساهم في التخفيف عن المسافر اليمني ومنحه خيارات متعدده للسفر.

ونوهت شركة طيران الملكة بلقيس، بأنها ستواصل العمل جنبا الى جنب مع جميع وكلاء سفرها المعتمدين في الداخل والخارج ، بهدف المساهمة في تطوير النقل الجوي اليمني، وتقديم الخدمات المناسبة للعملاء ..

وتنتهز "الملكة بلقيس" هذه الفرصة لتشكر كل الجهات الرسمية التي ساهمت في تشغيل الخطوط بين البلدين الشقيقين، الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وبالأخص هيئتي الطيران المدني في البلدين ، ووكيل الشركة العام بالمملكة، مؤسسة الطائرة الخاصة للسياحة والسفر.

اقرأ المزيد :

https://muntha.net/posts/153

تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام

t.me/munthanet

صفحتنا على الفيس بوك

www.facebook.com/munthanet

صفحتنا على تويتر

www.twitter.com/munthanet