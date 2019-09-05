تدشين العام الدراسي الجديد 2019-2020م في محافظتي تعز والمهرة

دشنت السلطة المحلية بمحافظتي تعز والمهرة،، الأربعاء، العام الدراسي الجديد 2019-2020م.

وخلال التدشين، أشاد وكيل اول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي بمستوى انضباط الطلاب والطالبات منذ اليوم الاول للعام الدراسي الجديد.

ووفق وكالة سبأ، فقد أكد المخلافي، أن الحرب والحصار لن يوقف عجلة التعليم..معتبرا ان التعليم هو اللبنة الاولى لنهوض الامم وهو في صدارة اولوية السلطة المحلية.

وأشار الى إن السلطة المحلية عملت على إعادة تأهيل عدد من المدارس وتحسين بيئتها المدرسية بما يمكن الطلاب والطالبات من ممارسة الأنشطة الصفية لتشجيعهم على التنافس وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

كما أعلن وكيل اول محافظة تعز، عن تكريمٍ المدارس المتميزة والتي يحصل طلابها على مراكز متقدّمة على مستوى المحافظة وكذا تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمتفوقين على مستوى المحافظة والجمهورية.

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من جانبه اوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالواسع شداد، بأن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالعملية التعليمة بالمحافظة (560) ألف طالب وطالبة، في (548) مدرسة ثانوية وأساسية ورياض أطفال حكومية و(132)مدرسة أهلية على مستوى المحافظة والمديريات، على الرغم من الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المدارس جراء القصف الممنهج لمليشيات الحوثي الإيرانية .

على صعيد متصل، دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، الأربعاء، ومعه وكيل المحافظة صالح عليان، العام الدراسي للتعليم الأساسي والثانوي للعام الجديد 2019 -2020.

واقيمت فعالية التدشين بمدرسة 26 سبتمبر للتعليم الأساسي – بنات، حيث اطلع نيمر على الاستعدادات الخاصة بالعام الجديد، والمتطلبات التي تحتاجها المدرسة..مؤكداً حرص السلطة المحلية لتطوير قطاع التعليم، ومعالجة التحديات التي تواجهه.

وأوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير هراش، أن عدد الطلاب والطلاب في مدراس المهرة يقدر بحوالي 38 ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي والثانوي.