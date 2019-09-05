شكرا لقرائتكم خبر عن بن نيمر و بن عليان يدشنان العام الدارسي الجديد في مدرسة 26 سبتمر بالغيضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بن نيمر و بن عليان يدشنان العام الدارسي الجديد في مدرسة 26 سبتمر بالغيضة

جهينة يمن _خاص. دشن صباح اليوم أمين عام المجلس المحلي أ. سالم نيمر و الشيخ صالح عليان وكيل م المهرة و الاستاذ سمير هراش مدير عام التربية والتعليم العام الدراسي الجديد(2019/2020) م في مدرسة 26 سبتمبر الأساسية للبنات في مدينة الغيضة حيث كان في استقبالهم ادارة المدرسة في مقدمتهم أ. خديجة الشماسي مديرة مدرسة 26 سبتمبر التي بدورها رحبت بجميع الحاضرين من قيادات السلطة المحلية و مكتب التربية معبرة عن سعادتها بأقبال الطالبات و استقبالهن العام الدارسي بهمة و نشاط . Advertisements و أثنت الشماسي حرص السلطةالمحلية بقيادة الشيخ راجح باكريت محافظ المهرة ومكتب التربية باهتمامهم بالعملية التعليمية والتربوية باعتباره ركيزة مهمة في بناء المجتمع. حضر التدشين أ. سالم عوض مدير عام مديرية الغيضة و أ. ابراهيم جعره مدير إدارة مكتب التربية في الغيضة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن نيمر و بن عليان يدشنان العام الدارسي الجديد في مدرسة 26 سبتمر بالغيضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.