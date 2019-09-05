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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد لحظات من فشل مفاوضات جدة...قوات الشرعية مدججة بالصواريخ ومضادات الطيران تزحف الان باتجاه محافظة ابين "صور" 2019/09/04 الساعة 07:45 مساءً كشفت مصادر محلية، عن وصول دفعة جديدة من الصواريخ ومضادات الطيران إلى محافظة أبين جنوبي البلاد. واكد المصدر وصول دفعة من الصواريخ قاهرة الاحتلال الاماراتي الى الجيش الوطني بمحافظة ابين بالإضافة الى مضادات للطيران. Advertisements وأشار المصدر إلى ان وصول تلك الدفعة يأتي بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودي. وكان ناشطون يمنيون تحدثوا على" توتير" تحت وسم" الشرعية تنتصر في الجنوب" ان الرئيس هادي، لايزال يعمل بذكاء بدون الظهور اعلامياً.

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