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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة ...الأمريكان يخترقون منزل الامير بن سلمان ويكشفون تفاصيل خطيرة ولي العهد وحقيقة تورطه بشكل مباشر في اغتيال خاشقجي "خطير للغاية "

في كتابه الجديد " الحصار . . ترامب تحت النار " ( Siege : Trump Under Fire ) ، يكشف الكاتب الأمريكي الشهير مايكل وولف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعاني من مشكلة مزمنة وهي تعاطي الكوكايين وألعاب الفيديو . وأكد وولف أن ابن سلمان لا يزال يتعاطى المخدرات ، والإدارة الأمريكية تعرف ذلك .

ويتحدّث وولف عن تورط النظام السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي ودعم التنظيمات الإرهابية وتستر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه.

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كما يتطرق الى الخلافات بين الأسرة الحاكمة في السعودية.

هذا ويركّز الكتاب على سلوك ترامب وإدارته، وقد عُدّ من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك، وهو من سلسلة "نار وغضب"، وصدر في حزيران/يونيو 2019.

ويستند هذا الكتاب إلى أكثر من 150 مصدرًا تحدث معهم وولف.