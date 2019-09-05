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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...بعد يومين من قصف معتقل ”ذمار“.. الحوثيون يفاجئون الجميع ويعلنون عن ”عرض مغري وغير مسبوق“ للحكومة الشرعية ويأملون الاستجابة

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، عن عرض جديد للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يتضمن إجراء تبادل كامل لكافة الأسرى لدى الطرفين، وذلك بعد يومين من قصف شنه التحالف على سجن للأسرى لدى الجماعة في محافظة ذمار. وقال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى، في منشور على صفحته في "فيسبوك": "يبدو أن أسرى المرتزقة أصبحوا هدفاً لطيران العدوان وأن هناك قرارا بالتخلص منهم لأسباب كثيرة". Advertisements وأضاف "لهذا فإننا ندعو كل الأطراف اليمنية المقاتلين إلى صف تحالف العدوان وتحت رايتهم إلى إجراء تبادل كامل وشامل لجميع الأسرى والمعتقلين اليمنيين عبر أي طريقة مناسبة للجميع وعبر أي وساطات يتم التوافق عليها". وأعرب المرتضى عن أمله "أن تلقى الدعوة استجابة لديها (الحكومة) وأن لا ترفضها كما فعلت مع دعوات سابقة، وان لا تؤثر طاعة المحتل فوق مصلحة أسراها الذين يعانون بشكل كبير خاصةً مع هذا الاستهداف المتعمد لهم من قبل العدو". ونفذ الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، العامين الماضيين، صفقات تبادل أسرى ورفات، عبر وساطات محلية وقبلية، تم خلالها الإفراج عن العشرات من الطرفين. وتبادل الطرفان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ. وليل السبت ـ الأحد المنصرم، استهدف التحالف العربي، مبنى كلية المجتمع في ذمار، والذي حوله الحوثيون الى معتقل، حيث اسفرت غارات التحالف عن مقتل وجرح نحو 150 معتقل.

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