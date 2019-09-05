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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد بالصور : دبابات ومدافع الجيش الوطني تصل الى مشارف ابين وشبوة 2019/09/04 الساعة 05:32 مساءً وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش الوطني الى مدينة عتق قبل قليل. ونقل صحيفة عدن الغد عن سكان محليون ان قوات عسكرية وصلت الى عتق على ظهر قاطرات. Advertisements وبين التعزيزات دبابات وناقلات جند وسلاح كاتيوشا. وتمركزت القوات في محور عتق. وقال مصدر عسكري ان هذه القوات ستواصل طريقها صوب ابين.

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