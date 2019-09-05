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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو ...سما المصري تفاجى الجميع وتظهر من حوض السباحة وهي شبه عارية ..."أظهرت أماكن حساسة من جسمها " 2019/09/04 الساعة 07:35 صباحاً Advertisements إنتشر فيديو لسما المصري يعد هو الأجرأ لها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب ظهورها في حمام سباحة بطريقة غير لائقة. وتظهر "سما" في الفيديو وهي تسبح في حمام سباحة مرتدية مايوة قطعتين عاري وكانت تبدو شبه عارية تماما. لمشاهدة الفيديو اضغط

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