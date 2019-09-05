شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رئيس دولة يكتشف كاميرا تجسس بالصدفة في غرفة طعامه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements رض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمر صحافي، كاميرا صغيرة قال إنها استخدمت للتجسس عليه، رافضاً إجراء مسح في مكتبه للتأكد من أنه غير مراقب.

وقال أوبرادور للصحافيين، بعد عرضه عليهم الكاميرا: «ليس هناك جنون بالارتياب»، مضيفاً أنه لن يتقدم بشكوى، لأنه ليس لديه شيء يخفيه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال الرئيس المكسيكي: «من يحارب من أجل العدالة ليس لديه ما يخشاه... الأمر فقط هو أن البعض لا يزالون يحافظون على عاداتهم السيئة وممارستهم للتجسس».

وأضاف أوبرادور أنه تم العثور على الكاميرا في غرفة الطعام التي تُستخدم لعقد الاجتماعات مع المحافظين وكبار رجال الأعمال، موضحاً أن فريق التنظيف عثر عليها بالمصادفة.

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