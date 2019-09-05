ورد الآن : وفاة نجل الرئيس «محمد مرسي» بأزمة قلبية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توفي عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، مساء الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق مصدرين. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ونقلت وكالة الاناضول عن أحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل قولة : "توفي عبد الله في إحدى المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك". وأضاف: "نحن في الطريق للمستشفى"، دون تفاصيل. وتوفي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة وقتها.

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