شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد للتو : 100 عربة عبر البحر وتحريك ألوية عسكرية.. استعدادات إماراتية لمعركة كبيرة مع ”الشرعية“ ومصادر تكشف عن توجيهات صارمة تلقاها ”المجلس الانتقالي“ من ”أبو ظبي“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر عسكرية، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، عن تحركات اماراتية وتعزيزات عسكرية ضخمة، لمعركة كبيرة مع قوات الحكومة الشرعية، بالتزامن مع مساع المملكة لاستكمال حوار جدة.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان نحو 70 عربة إماراتية وصلت على متن سفينة إلى عدن، وجرى نقلها إلى معسكر تابع للحزام الأمني، بعد يومين من وصول أخرى مماثلة تضم 30 عربة.

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وفيما أكدت المصادر ان ”أبوظبي“ حركت عدد من ألوية العمالقه في الساحل الغربي الي مدينة عدن، قال شهود أمس الثلاثاء، إن الامارات استدعت مقاتلين كانت تنشرهم على مشارف مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون في الغرب.

وأشار الشهود الى أن ”المقاتلين حفروا أنفاقا وخنادق على أطراف عدن وأغلقوا طرقا رئيسية تؤدي إلى خارج المدينة لمنع قوات الحكومة من استعادتها“.

المصادر العسكرية أكدت ان ”أبوظبي تدفع بقوة لمواجهات مسلحة مع الجيش الوطني“، مشيرة الى انها ـ اي الامارات ـ وجهت المجلس الانتقالي بضرورة استعادة السيطرة على ميناء بلحاف بشبوة“.

ونفت مصادر ”مأرب برس“، وصول اي قوات سعودية الى محافظة شبوة.

وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أحكم سيطرته على مدينة عدن في الـ10 من أغسطس الماضي بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية.

وطالب مندوب اليمن في مجلس الأمن عبدالله السعدي منتصف أغسطس الماضي، دولة الإمارات بالكف عن دعم الانتقالي بالسلاح، لكن أبوظبي لم تتوقف، وتطور الوضع الى شن الطيران الإماراتي غارات على القوات الحكومية التي حاولت استعادة العاصمة المؤقتة، أواخر الشهر.