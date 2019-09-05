شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: الحكومة ”الشرعية“ تفاجئ السعوديين بشرط جديد لانجاح ”حوار جدة“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي وفقاً لبيان التحالف الصادر في ١٠ اغسطس ٢٠١٩م“.

ويؤكد بيان التحالف الذي يتحدث عنه ”الحضرمي“ على ضرورة انسحاب مليشيا المجلس الانتقالي من المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها في محافظتي عدن وأبين.

جديد الحدث أونلاين:

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وشدد ”الحضرمي“ خلال لقاءه نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ريكاردو فيلا، على ضرورة ان ”يتم الوقوف اولا امام انحراف دور الامارات في تحالف دعم الشرعية بكل جدية وشفافية”.

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية ان ذلك هو ”الطريق الصحيح من اجل إنجاح اي حوار“، بحسب وكالة ”سبأ“ الرسمية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤول يمني، الأربعاء، قوله إن ”مسؤولين من الحكومة اليمنية بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات في مدينة جدة السعودية“.

وكان مصدر حكومي يمني اكد لـ”مأرب برس“، اليوم، رفض الرئاسة والحكومة اجراء اي حوار مع الانفصاليين، قبل انسحابهم وعودة الوضع في العاصمة المؤقتة الى ما كان عليه قبل انقلاب اغسطس الماضي.

كما شدد مسؤلون اخرون في تصريحات سابقة على عدم القبول بأي ضغوطات للجلوس مع مليشيات الانتقالي قبل تنفيذها كامل الشروط.