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مصدر أمني يكشف أسباب العمليات الأمنية في عدن ولحج
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
عدن - الخليج 365
كشف مصدر أمني مسؤول، أسباب عمليات الدهم التي تقوم بها أجهزة أمنية في العاصمة عدن، ومحافظة لحج، منذ أيام .
وأوضح المصدر، أن الهدف من هذه العمليات هو إستعادة المسروقات من سيارات واسلحة تم نهبها من معسكر قوات الوية الدعم والاسناد في مديرية البريقة، خلال الفوضى التي شهدتها العاصمة عدن، الأربعاء الماضي .. لافتاً إلى انه خلال تلك الفوضى تم مهاجمة المعسكر وبعض المقار الأخرى من قبل مسلحين وبلاطجة وجرى خلالها عملية سلب ونهب كبيرة للممتلكات الخاصة والعامة.
وقال "اكثر من 100 سيارة بينها سيارات مواطنين كانت محتجزة أو متوقفة داخل المعسكر وورشة الصيانة وغيرها من المقار تمت سرقتها" .. موضحاً أن السيارات المسروقة منها اطقم عسكرية وخاصة وشاحنات صغيرة ومتوسطة وبعض الاسلحة والذخائر والاثاث.
وأضاف "المسلحين والبلاطجة استغلوا خروج القوات للتصدي لقوات الاصلاح الغازية على مشارف عدن كما استغلوا حالة الارباك التي سببتها وسائل الاعلام ليقوموا بعدها بمهاجمة معسكر الشعب وبقية المقار الاخرى" .
وأكد أن القوات الأمنية نجحت خلال العمليات أسترجعت الكثير من السيارات والذخائر والاسلحة .. لافتة إلى أن عمليات الدهم جاءت بعد عمليات تحقيق وبحث وتحري لكشف المواقع التي تم اخفاء فيها تلك المسروقات .
كما أكد المصدر، أن الاجراءات الامنية ستستمر حتى استعادة تلك الممتلكات وعقاب مرتكبيها قانونيا.
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