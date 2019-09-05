Advertisements Advertisements

مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات الحوثية شمال الضالع

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

إندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم، بين القوات الجنوبية، وميليشيا الحوثي الإنقلابية شمال محافظة الضالع، حسبما أفادت مصادر عسكرية .

Advertisements

وقالت المصادر، أن المواجهات إندلعت في جبهة باب غلق والزبيريات وشخب شمال الضالع، بمختلف أنواع الأسلحة .. مشيرة إلى أن المواجهات إمتدت إلى جبهة حجر .

وبحسب المصادر، فإن المواجهات إندلعت عقب محاولة المليشيات الحوثية التسلل باتجاه المواقع التي تتمركز فيها المقاومة الجنوبية .. مؤكدة أن القوات الجنوبية تمكنت من إفشال عملية التسلل والتصدي للهجوم بقوة.

ولازالت المعارك مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، وفق ما أوردته المصادر .

وتعتبر جبهة الضالع، إحدى الجبهات التي تعرضت لخيانات وغدر حزب الإصلاح، حيث سلمت القيادات العسكرية الموالية للإصلاح معسكراتها بالأسلحة التي فيها لميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تقدمت بشكل سريع نحو الضالع، قبل أن تدخل قوات الحزام الأمني وتصد هذا التقدم .