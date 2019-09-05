شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير ..مصرع رئيس المجلس الانتقالي والوفد المرافق له بعد تحطم الطائرة الاماراتية التي كانت تقل الوفد الى ابو ظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3110665نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي شائعة خطيرة مفادها ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له لقو جميعا مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل الوفد الى ابو ظبي.

وكثرت الشائعات والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مختلف الاحداث وخاصة مع تطورات الاوضاع في الجنوب والشد والجذب بي مختلف الاطراف .

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وما يؤكد انها شائعة وليس حقيقة هو ان الوفد قد وصل الى ابو ظبي واعلن من هناك فشل الحوار مع الشرعية.

حيث اعلن عبدالعزيز شيخ سكرتير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، فشل حوار مدينة جدة مع الحكومة الشرعية ومغادرة وفد المجلس لمدينة أبو ظبي.

وهدد وتوعد عبدالعزيز الشيخ، في تسجيل صوتي، قيادات الحكومة الشرعية ووزير الداخلية أحمد الميسري مضيفا: " المعركة القادمة ستكون معركة فاصلة وعلينا الاستعداد والتأهب لها ".

وقال عبدالعزيز شيخ ان المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكب خطأ فادح بعدم تصفيته لقيادات الحكومة الشرعية في مدينة عدن والسماح لهم بمغادرتها خلال الأحداث الأخيرة.3110665