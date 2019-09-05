قتلاهم بالعشرات.. الجيش السعودي ومرتزقته يتعرضون لإنتكاسة كبيرة في حرض

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

كشف مصدر عسكري، عن انتكاسة كبيرة يتعرض لها تحالف العدوان السعودي، اليوم الأربعاء، في مديرية حرض الدودية.

واشار المصدر الى أن ابطال الجيش واللجان والقوة الصاروخية التابعة لهم أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة. موضحاً أن صلية صواريخ محلية الصنع من نوع زلزال1 وصلية من صواريخ الكاتيوشا سقطت على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب حرض.

وقال مصدر عسكري أن الضربات الصاروخية اوقعت أكثر من 30 مرتزق ما بين قتيل وجريح، مساء اليوم الأربعاء.

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وكان العشرات من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصارعهم وجرح آخرون، في وقت سابق من يومنا الأربعاء، خلال كسر زحف واسع لهم جنوب حرض بحجة.

وأفاد مصدر عسكري عن انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي جنوب حرض بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي.

وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات من المرتزقة خلال انكسار زحفهم جنوب حرض، مشيرا الى أن وحدة المدفعية ضاعفت من خسائرهم بقصف مكثف استهدف تحركاتهم.