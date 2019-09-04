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الشرعية ترضخ للضغوطات وتخيب امال اليمنيين من جديد ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في خذلان واضح من قبل الشرعية لملايين اليمنيين رضخت الشرعية اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي للضغوطات وبدأت باجراء حوار غير مباشر مع المتمردين في العاصمة عدن

وقال مسؤول يمني اليوم الأربعاء إن مسؤولين من الحكومة اليمنية بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات في مدينة جدة .

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

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ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فان المحادثات بدأت قبل قليل في مدينة جدة السعودية بين وفد الشرعية ووفد المجلس الانتقالي .

ولم يصدر عن الحكومة اليمنية حتى الان (الرابعة عصرا) اي تعليق يؤكد او ينفي ما نشرته وكالة رويترز.

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