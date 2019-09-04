شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن 230 هجوماً على الإمارات في 8 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصلت أعداد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في الإمارات إلى 230 هجمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبتلك الأرقام تكون أعداد الهجمات الإلكترونية قد تراجعت بانخفاض نسبته 27.4% مقارنة مع 317 هجمة في الفترة نفسها من العام 2018، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وقالت الإحصائيات الرسمية إن هجمات القراصنة عادة ما تستهدف مواقع إلكترونية حكومية وشبه حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص وفي مقدمتها قطاع البنوك.

وأرجعت التراجع المسجل في عدد الهجمات إلى ارتفاع وتيرة الجهود التي يبذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم الاتصالات.

وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة نحو 40 هجمة خلال أغسطس/آب الماضي مقارنة مع 51 هجمة في الشهر ذاته من العام 2018.

ومن بين تلك الهجمات 16 هجمة شديدة و23 هجمة متوسطة وهجمة واحدة ضعيفة، حسب بيانات الهيئة.

وكانت أخطر البرامج الخبيثة هي إشعار متقدم عن برمجيات الفدية الخبيثة وإشعار متقدم عن أخطاء في إعدادات بعض الأنظمة الداخلية.

وأظهرت إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق أنها بلغت 54 منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر أغسطس/آب من العام نفسه منها 26 فحصا للثغرات و28 اختبار اختراق.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تطلب باستمرار من جميع الجهات اتباع سياسة أمن المعلومات اللازمة وعمل نسخ احتياطية لبياناتها، وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت وذلك من أجل تأمين الحماية للمواقع الإلكترونية.