شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الريال اليمني ينهار بصورة كاملة...الدولار يتجاوز 600 ريال والسعودي يرتفع بلا سقف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. جديد الحدث أونلاين: Advertisements آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء. أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 596 : 601

الريال السعودي : 156.3: 157 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 597 : 602

الريال السعودي : 157 : 158

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