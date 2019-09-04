أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019 وهي كالتالي : وزير حقوق الانسان يهاجم هيئة علماء اليمن ويقول ليس في الاسلام كهنةhttps://www.elyamnelaraby.com/417019/ تواطؤ إخواني حوثي.. الإصلاح يرحب بالحوثي ويفتح له الجبهات على مصراعيهاhttps://www.elyamnelaraby.com/417024/ مصدر في عمليات القوات الجنوبية يكشف الحقائق عن بعض المديريات في المحافظةhttps://www.elyamnelaraby.com/417026/ عاجل.. رد إماراتي ناري بشأن حوار جدة بين الشرعية والانتقاليhttps://www.elyamnelaraby.com/417027/ صالح أبوعوذل لـ "الخليج 365": رفض حكومة هادي للحوار مع الجنوبيين اعلان صريح لحرب جديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/417028/ مجهولون يفجرون معسكر محور المنطقة الوسطى في لودر بأبينhttps://www.elyamnelaraby.com/417031/ جنوبيو اليمن يجددون وفاءهم للإمارات عبر تظاهرات سلمية ترفض الإساءة لهاhttps://www.elyamnelaraby.com/417035 هيئة علماء اليمن.. تاريخ مرعب من الدعم للإرهابhttps://www.elyamnelaraby.com/417040/ مراقبون وإعلاميون يعبرون عن غضبهم من فتوى الإخوان: خلط للسياسية والدين https://www.elyamnelaraby.com/417041/ الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الماء عن أهالي حي المنظرhttps://www.elyamnelaraby.com/417045/ تقدم كبير لقوات الجيش في باقم شمالي محافظة صعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/417054/ عمران.. قبائل سفيان تتداعى إلى صنعاء بعد مقتل الشعمليhttps://www.elyamnelaraby.com/417056/ قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في منبه بصعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/417044 التحالف: مليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ بالستي من صعدة باتجاه المملكة https://www.elyamnelaraby.com/417060/ تقرير حقوقي: 638 انتهاكا حوثيا لحقوق الإنسان اليمني خلال أسبوعhttps://www.elyamnelaraby.com/417059/ ذمار.. مليشيات الحوثي تفرض رقابة مشددة على جرحى سجن كلية المجتمعhttps://www.elyamnelaraby.com/417062/ عضو بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الخليج 365": الإمارات قدمت ما لم يقدمه أحد للجنوب العربيhttps://www.elyamnelaraby.com/417075/ الشرعية تتعنت وتضع العراقيل بغية إفشال حوار جدةhttps://www.elyamnelaraby.com/417081 كاميرا "الخليج 365)" ترصد الإستعدادات لمليونية الوفاء للإمارات في عدن https://www.elyamnelaraby.com/417084 بن بريك يؤكد حرص الإنتقالي على تثبيت الأمن في عدن وملاحقة الجماعات الإرهابيةhttps://www.elyamnelaraby.com/417091/ جنوبيون يطلقون هاشتاج #الوفاء_للامارات_ومكافحه_الارهاب بالتزامن مع فعاليتي عدن والمكلاhttps://www.elyamnelaraby.com/417094/ قيادات جنوبية لــ "الخليج 365": خروج شعب الجنوب غداً وفاءً وحباً للإمارات https://www.elyamnelaraby.com/417099/ تعرف على الاستعدادات الأمنية لتأمين مليونية الوفاء للإمارات بعدنhttps://www.elyamnelaraby.com/417101/ عضو في وفد الإنتقالي يؤكد إستمرار المباحثات غير المباشرة في حوار جدةhttps://www.elyamnelaraby.com/417102/



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