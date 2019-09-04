شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب " عدن " يفجر أزمة داخلية غير مسبوقة داخل الإمارات ومصادر دبلوماسية غربية تحذر " بن زايد " !( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3490546

يتعاظم الدور التخريبي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط يوماً بعد يوم، على أكثر من مستوى، بالتزامن مع فضح الصحافة الدولية المزيد عن هذا الدور الذي ظهر مؤخرا بشكل سافر من خلال دعم انقلاب على الشرعية في اليمن في مفارقة غير مسبوقة حيث ان الامارات دخلت الحرب في اليمن بهدف دعم الشرعية .

واعتبرت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة ان الامارات تمضي في مخططها لتفكيك اليمن ودعم انفصال الجنوب عن الشمال وهو مخطط ستدفع أبوظبي ثمنا فادحا له فبقاء اليمن موحدا قويا يمثل صمام امان لكل دول المنطقة كونها تمثل العمق الاستراتيجي لمنطقة الخليج .

وحذرت المصادر من تصاعد سخط عدد من حكام الامارات وعلى رأسها امارة دبي من توجهات السياسة الخارجية الاماراتية وبخاصة في جنوب اليمن بعد تنحية محمد بن زايد لشقيقة الأكبر من الحكم بشكل فعلي وانفراده بادارة البلد حيث حول سياساته الامارات الى بلد يقف وراء نشر الفوضي والاضطرابات في عدد من دول المنطقة بقيادته لما يسمي الثورة المضادة لثورات الربيع العربي .

واشارت الى أن اليمن بلد عصي على السيطرة وعرف تاريخيا بكونه " مقبرة الغزاه " وهو ما لايمكن ان يتصور معه ان حاكم الامارات الجديد يفكر جديا في اخضاع مثل هذا البلد لسيطرته فحقائق التاريخ تؤكد بشكل لايقبل التشكيك ان الامارات لن تكون الطرف المنتصر وان الاستخفاف بالغضب اليمني سيكون له تبعات ستدركها الامارات عاجلا أو آجلا.

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وتنظر معظم الشعوب العربية في الدول التي انطلقت فيها ثورات الربيع العربي منذ مطلع عام 2011 إلى الإمارات باعتبارها أحد أبرز أركان الثورات المضادة، وهي موجة الانقلابات والحروب التي شنتها فلول الأنظمة العربية المتداعية في عدة بلدان.

ولم يقتصر دور الإمارات في دعم الانقلابات والتحريض على شن الحروب الداخلية بين المكونات الشعبية، على الموقف السياسي والدبلوماسي، في محاولة لكسر إرادة الشعوب، بل وصل حد التآمر وإثارة الفتن والتمويل السخي والتسليح العسكري، بل شن غارات جوية لدعم الانقلابيين، وذلك بشكل خاص في ليبيا.

ويعد تقرير لمجلة فورين أفيرز الأمريكية حول بناء الإمارات إمبراطورية للتجسس على جيرانها أحدث ما فضحته الصحافة من هذا الدور التخريبي.

* تخريب أدوار المنافسين

الباحث والمحلل السياسي سعيد الحاج رأى أن الإمارات من الدول التي تبحث عن دور أكبر من مقوماتها، وأن هذه الدول تقوم أحياناً بتخريب أدوار الدول المنافسة. وفي هذا الإطار، تحاول الإمارات كسر أدوار دول ذات نفوذ أكبر منها تقليدياً.

ولفت الحاج، في تصريحات لـ"ديلي صباح العربية" أن "الإمارات تريد أن تلعب دوراً إقليمياً يتجاوز مساحتها وعدد سكانها واقتصادها وقوتها السياسية والعسكرية وقوتها الناعمة"، معتبراً أنها "تحاول أن تقدم نفسها للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على أنها الدولة الفاعلة والقادرة".

المصدر -اليمني اليوم - ديلي صباح3490546