الاكثر مشاهدة - ليس استعادة الشرعية .. محمد بن زايد يكشف عن هدفه من التحالف مع السعودية .. ويتحدث عن اليوم العصيب في اليمن وهذا ما قاله عن ‘‘مارب’’

شكرا لقرائتكم خبر عن ليس استعادة الشرعية .. محمد بن زايد يكشف عن هدفه من التحالف مع السعودية .. ويتحدث عن اليوم العصيب في اليمن وهذا ما قاله عن ‘‘مارب’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتي، أن الإمارات والسعودية، شركاء في خندق واحد في مواجهة التحديات المحيطة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها أثناء افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، أن الهدف الذي يجمع الدولتين، هو أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، مضيفا: "يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا"، في إشارة إلى التحالف الذي بين البلدين في اليمن.

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وأضاف "بن زايد": "حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة، خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب"، لافتا إلى أن تضحيات شهداء الإمارات عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة.

وكان العشرات من الجنود الإماراتيين قتلوا وأصيب آخرين بقصف صاروخي لقوات الرئيس السابق والحوثيين استهدف معسكرات في صافر بمحافظة مأرب، يوم 4 سبتمبر 2015.