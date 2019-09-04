الاكثر مشاهدة - انتقام عادل لضحايا اليمن : شاهد بـ(الفيديو) حرائق مروعة تلتهم مركبة إماراتية عملاقة وتتسبب في كارثة مفزعة.. ومفاجأة بشأن حمولتها

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقام عادل لضحايا اليمن : شاهد بـ(الفيديو) حرائق مروعة تلتهم مركبة إماراتية عملاقة وتتسبب في كارثة مفزعة.. ومفاجأة بشأن حمولتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب حريق مركب في ميناء الشارقة، بالإمارات، في تلف أكثر من 100 مركبة متنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حريقا نشب مساء أمس الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري. وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات. وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق. من موقع الحدث Advertisements ​

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