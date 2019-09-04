شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر (فيديو جديد) في جلسة تصوير جريئة في شارع عام .. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت فتاة سعودية تدعى “مناهل العتيبي” الملقبة بـ”ولية أمر نفسها”، مقطع فيديو على حسابها في “تويتر”، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة عالمية في شارع التحلية بالرياض. وقالت “مناهل” في تغريدة؛ تعليقًا على الفيديو: “من خلف الكواليس، ترقبوني قريبًا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدًا شارع التحلية”. وأظهر الفيديو الفتاة مناهل ، وهي بدون عباءة أو غطاء رأس أثناء إجراء المقابلة التلفزيونية في شارع التحلية. وكانت صاحبة الحساب مناهل العتيبي، نشرت فيديو قبل عدة أسابيع قالت فيه إنها تتجول في أحد شوارع الرياض وهي ترتدي ملابس رياضية دون أن تتعرض لأي مضايقات، وأن ردود فعل الدوريات والمرور محترمة. Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - بعد ظهورها “بدون عباءة” في الرياض .. شاهد: فتاة تنشر (فيديو جديد) في جلسة تصوير جريئة في شارع عام .. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.