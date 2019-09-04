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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تطورات طارئة في عدن .. الامارات تتحدى الشرعية وترد على تصريحات الميسري بهذة الخطوات ..

استبقت دولة الامارات اعلان الحكومة الشرعية اليمنية على عزمها في استعادة عدن بالسلم او الحرب في ارسال عشرات المدرعات الى العاصمة المؤقتة عدن لتعزيز مليشياتها في الانتقالي.

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وافادت مصادر محلية عن وصول عشرات المدرعات الإماراتية اليوم الاربعاء إلى مدينة عدن .

وقالت المصادر ان أكثر من 60 مدرعة إماراتية وصلت عبر البحر حيث تم نقلها إلى احد المعسكرات الخاصة بالحزام الأمني.

وجاء وصول المدرعات عقب يوم من وصول 30 مدرعة سابقة يوم الثلاثاء .

وياتي وصول هذه المدرعات وسط حديث لمعركة مرتقبة بين قوات الجيش والحزام في عدن .