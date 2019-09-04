شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دقة ساعة الصفر .. السلاح الذي سيقصم ظهر الامارات يصل اخيرا إلى يد قوات الجيش الوطن في شبوة .. وقرار جمهوري للرئيس هادي سيثلج صدور كل اليمنيين ..«صور وتفاصيل اخر التطورات الطارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دقة ساعة الصفر .. السلاح الذي سيقصم ظهر الامارات يصل اخيرا إلى يد قوات الجيش الوطن في شبوة .. وقرار جمهوري للرئيس هادي سيثلج صدور كل اليمنيين ..«صور وتفاصيل اخر التطورات الطارئة»

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كانت هذه تفاصيل خبر دقة ساعة الصفر .. السلاح الذي سيقصم ظهر الامارات يصل اخيرا إلى يد قوات الجيش الوطن في شبوة .. وقرار جمهوري للرئيس هادي سيثلج صدور كل اليمنيين ..«صور وتفاصيل اخر التطورات الطارئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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