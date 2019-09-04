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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ياسين سعيد نعمان يطلق تحذير هام وعاجل للمواطنين في محافظات الجنوب ويكشف ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة.. صورة

نشر السفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرا هاما وعاجلا لابناء المناطق الجنوبية.

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