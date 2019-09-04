شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يفجر مفاجأة ثقيلة قبل قليل حول قرار صارم من مجلس الأمن ضد الإمارات ودعمها للإرهاب باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحركات مثيرة وملابس جريئة.. سما المصري تفجر مفاجأة بشأن زواجها (صورة) الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو

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