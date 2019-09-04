شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يكشف عن اختفاء قسري لعدد كبير من جنود الإمارات خلال معركة مع اليمن .. ويناشد هذه الشخصية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحركات مثيرة وملابس جريئة.. سما المصري تفجر مفاجأة بشأن زواجها (صورة) الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يكشف عن اختفاء قسري لعدد كبير من جنود الإمارات خلال معركة مع اليمن .. ويناشد هذه الشخصية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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