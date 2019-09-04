شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة وسط حشود موالية للإمارات في عدن .. وياسين سعيد نعمان يفجر مفاجأة ويكشف من يقف خلفها... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر السفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرا هاما وعاجلا لابناء المناطق الجنوبية.

وحسب المنشور الذي نشره نعمان عبر صفحته الشخصية عن مصدر في وزارة الداخلية والمخابرات اليمنية, بأن هناك ترتيبات تجريها الامارات لارتكاب عمليات ارهابية لخلق فوضى ولصق تهم جديدة من اجل ايجاد تحالف دولي جديد لمحاربة الارهاب في اليمن .

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نعيد نشره لكم كما ورد:

هام جدا :مصدر في وزارة الداخليه اليمنية والمخابرات اليمنية يكشف عن مخطط قذر للامارات لاستهداف متظاهرين غدا في محافظة عدن والحاق التهمه بداعش والقاعده.

حذر مسؤل امني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية المواطنين اليمنين في محافظة عدن من مخطط قذر ستقوم به اجهزة المخابرات الاماراتيه وادواتها في عدن بتفجيرات يوم غدا في نقاط تجمع المتظاهرين تزامنا مع مظاهرات دعى اليها المجلس الانتقالي, واكد المصدر ان الامارات تسعى منذ قصفها لقوات الجيش اليمني بالطيران قبل اسبوع الى ايجاد تحالف بديل للتحالف العربي تحت مسمى تحالف ضد الارهاب في اليمن لايجاد غطاء جديدا لاستمرار عملياتها العسكرية الجوية في اليمن, وقال المصدر ان كل الادوات الاعلامية الاماراتيه وبياناتها للخارج تتحدث عن الارهاب ومكافحة الارهاب في اليمن منذ اسبوع كبداية وتمهيدا للعمليات الاستخباراتية القذرة التي تستهدف مواطني الجمهورية اليمنيه في عدن والحاق التهمه بالعمليات والتفجيرات بداعش والقاعده لاقناع الراي العام الدولي عن الخطر الذي تمثله الجماعات الارهابية على المدنين في عدن.

المصدر دعى المواطنين لاخذ الحيطة والحذر والتزام منازلهم واكد ان المظاهرات التي دعى لها الانتقالي هي مظاهرات مسلحة لمسلحين من المليشيات المسلحة التي جندتها الامارات في عدن وهدفها ايجاد غطاء سياسي لاهداف الامارات العربية المتحدة واستمرار تواجدها في اليمن.

محمد باعشن

ضابط في وزارة الداخليه اليمنية