عضو في وفد الإنتقالي يؤكد إستمرار المباحثات غير المباشرة في حوار جدة

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة الوفد

كتب متابعات_الخليج 365

أكد عضو في وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي، إستمرار المباحثات غير المباشرة في إطار حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين المجلس والحكومة الشرعية، في وقت تنفي فيه الحكومة إنعقاد أي مباحثات . وقال نائب رئيس الدائرة السياسية في المجلس، عضو الوفد، محمد الغيثي، في تغريدة له بتويتر، أن وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة اللواء/ عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، يواصل لليوم الثاني على التوالي مباحثاته غير المباشرة في حوار جده الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة .

Advertisements

وتؤكد تصريحات الغيثي ما نقلته وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول يمني، اليوم، حيث قال إن مسؤولين من الحكومة بدؤوا محادثات غير مباشرة مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة جدة السعودية، بهدف إنهاء التوتر في محافظات جنوب اليمن.

لكن الحكومة وعبر الناطق باسمها، راجح بادي، قالت أنه لا توجد أي شكل من أشكال الحوار حتى الآن مع ما يسمى المجلس الانتقالي .