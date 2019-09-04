تعرف على الاستعدادات الأمنية لتأمين مليونية الوفاء للإمارات بعدن

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

الاستعدادات الأمنية لتأمين مليونية الوفاء للإمارات بعدن

كتب عدن - الخليج 365

تشهد العاصمة عدن، استعدادات أمنية لتأمين مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ونشرت ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني دوريات عسكرية في مختلف شوارع العاصمة عدن لتأمين الحشود الوافدة من مختلف محافظات الجنوب للمشاركة في المليونية المزمع اقامتها يوم غد الخميس في شارع مدرم بالمعلا.

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وقال قائد عمليات ألوية الدعم والإسناد العميد محمود سالم في تصريح صحفي، إن قوات الحزام الأمني وكتائب الدعم والإسناد، انتشرت في النقاط الرئيسية بمداخل عدن، وعززت قواتها في المواقع العسكرية، لتأمين مليونية الوفاء لدولة الإمارات، التي دعا لها رئيس المجلس الأنتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي.

كما أكد "سالم" على رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد الكامل لتأمين المليونية، ودعا منتسبي الدعم والإسناد الى بذل مزيدا من الحس الأمني، ومنع حمل السلاح، ومنع حدوث ازدحام مروري في الشوارع.

الجدير بالذكر، أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد دعا الى اقامة مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة والتي تتعرض لحملة تشوية إخوانية شعوا نتيجة وقوفها ومناصرتها لقضية الجنوب.

وتأتي هذه الدعوة للتأكيد على عمق العلاقة الجنوبية والإماراتية ودحض الافتراءات الإخوانية، والتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يبادله الجنوبيين لإخوانهم في الإمارات حكومتا وشعبا، نظير وقوفهم الى جانبهم في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الحياة في المحافظات الجنوبية, ودعم بناء وحدات الجيش والأمن.