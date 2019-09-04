قيادات جنوبية لــ "الخليج 365": خروج شعب الجنوب غداً وفاءً وحباً للإمارات 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال القيادي الجنوبي محمد عمر سوف يخرج غداً شعبنا الجنوبي يلبي دعوة القيادة الممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي لإحياء مليونية الوفاء لشعب ودولة الامارات العربية المتحدة، ممثلة بقيادتها الرشيده رئيس الدولة خليفة بن زايد وأخيه ولي عهده محمد بن زايد، ناصرين المضلوم في مواقفهم مع الشعوب الحره ، كما اثبتوا في وقوفهم مع شعب الجنوب في قضيتة المصيرية واستعادة دولته.



وأضاف في تصريحات خاصة نثمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مابذلوه من دعم وتضحيات على تراب الجنوب الطاهر وقد اختلط دم الجنوبي والاماراتي من أجل الجنوب ونصرة الحق، وان الشعب الجنوبي غدا سوف يخرج يبادل الوفاء بالوفاء ويثبت للعالم مدى علاقته وشراكته الأبدية مع شعب الإمارات وقيادتها الموقرة.

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وأشار سوف يخرج الجنوبيين غدا من كل أرجاء الجنوب رافعين علم الجنوب وعلم دولة الإمارات العربية المتحدة وصور قياداتها، أمام العالم لاثبات الوفاء والترابط الأخوي المصيري بين شعب الجنوب وشعب الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي المظاهرة تأكيدا على حق الشعب الجنوبي في ادارة مؤسسات دولة الجنوب ورد الوفاء بالوفاء مع الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة .

كما دعا أبناء الشعب الجنوبي بمختلف شرائحه وتكويناته إلى الاستجابة لنداء الوجب الوطني للحشد ومؤازرة إخوانهم أبطال القوات المسلحة الجنوبية الذين يخوضو مع العدو معركة تحرير وتطهير ماتبقى من محافظات الجنوب من التنظيمات الارهابية التي تريد اعادة انتاج نفسها تحت عباءة بما تعرف

وأضاف صالح علي بامقيشم رئيس إتحاد شباب الجنوب شبوة وعضو الأمانة العامة للمجلس للانتقالي، أن هذه المليونية والتي ستقام غداً الخميس هي وفاء وعرفان للإخوة في الإمارات العربية المتحدة حكومة، وشعبا على الدور الكبير الذي لعبه الاخوة في مساندة الشعب الجنوبي، واسهامهم الكبير على المستوى العسكري والانساني وللمطالبة باستمرار التواجد الاماراتي في ظل الهجمة الشرسة من قبل جماعة الاخوان ضد دور التحالف وضد الامارات على وجه التحديد.

وأكد أن الجنوب جزء وشريك أساسي في مهمة التحالف العربي في صد خطر الارهاب والتمدد الايراني، وهذا الخيار مسنود شعبيا وهو ماسيلمسه الجميع يوم غد.