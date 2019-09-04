جنوبيون يطلقون هاشتاج #الوفاء_للامارات_ومكافحه_الارهاب بالتزامن مع فعاليتي عدن والمكلا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
أيمن منصور
أطلق نشطاء جنوبيون مساء اليوم، هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر، تويتر، "الوفاء للامارات ومكافحه الارهاب" بالتزامن مع المليونية التي ستحتضنها العاصمة عدن ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت، غداً الخميس، للتعبير عن الوفاء لمواقف دولة الإمارات ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية .
وقال الصحفي الجنوبي، وضاح بن عطية، في تغريدة له بتويتر، "نتمنى من نشطاء شعب الجنوب في تويتر المشاركة بالهشتاج ليعرف العالم وفاء الجنوبيين مع أهل الوفاء .. مضيفاً "الليلة ليلة مليونية الوفاء ولابد أن نغطي توافد الحشود ونوصل رسالتنا للعالم عبر الهشتاج أعلاه" .
وفي تغريدة أخرى، قال بن عطية، "رغم أن قيادة الانتقالي بمديريات يافع أعلنوا أن صباح الغد ستنطلق المواكب إلا أن حشود السيارات اليوم تزحف بشكل غير طبيعي" .. مؤكداً أن مليونية الغد ستعكس مقدار الوفاء لدولة الامارات ودعوة الرئيس شخصيا لها يؤكد أهمية وقيمة هذه المناسبة في قلب كل جنوبي حر .
فيما قال الصحفي، ياسر اليافعي، رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز، في تويتر، "على كل من يستطيع ان يحضر مليونية الغد مليونية الوفاء للامارات في المكلا او عدن لا يتأخر ولا يتردد المشاركة في الحضور واجب لتعزيز حضور القضية الجنوبية داخليا وخارجياً وخاصة في هذه المرحلة الهامة والحساسة.
وأضاف "الحرب ليست فقط بالمتاريس بل هي سياسية شعبية اعلامية وكلا يقوم بدوره" .
بدوره أكد السياسي الجنوبي، احمد الصالح، أن الجماهير ستخرج في عدن غدا لتجدد وتؤكد على شراكة الجنوب مع التحالف في حربه ضد أذناب إيران ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله ومسمياته.
وأشار إلى أن كل المراحل أثبتت بوضوح أن الشعب في الجنوب هو الحاضنة الوحيدة للتحالف وللمشروع العربي بقيادة المملكة السعودية .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.