بن بريك يؤكد حرص الإنتقالي على تثبيت الأمن في عدن وملاحقة الجماعات الإرهابية

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على الحفاظ السكينة العامة وتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، من خلال ملاحقة خلايا الجماعات الإرهابية المتدثرة برداء الشرعية، وإحباط مخططها التخريبي لإسقاط عدن بشكل خاص والجنوب بشكل عام في يد قوى الإرهاب.



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جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، في مقر الجمعية بالعاصمة عدن، بمروان علي، مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي ناقش معه مستجدات الأوضاع وتطوراتها في العاصمة عدن والجنوب، والجهود المبذولة لحل الأزمة والسُبل الكفيلة للوصول إلى حلول إيجابية من خلال المبادرات ودعوات الحوار .

وأستعرض اللواء بن بريك، خلال اللقاء، مجريات الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن وأبين وشبوة ومسبباتها، وتعامل المجلس الانتقالي معها وجهوده الحثيثة لتطبيع الحياة من خلال توفير الخدمات العامة للمواطنين .

بدوره، جدد مروان علي، التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود الرامية لإنجاح الحوار وإيجاد الحلول العادلة وخاصة للقضية الجنوبية بما يحقق التوافق .. مؤكداً على أهمية استمرار عمل منظمات الأمم المتحدة في المجالات كافة في العاصمة عدن وبقية المحافظات، وتقديم خدماتها للمساهمة في تطبيع الحياة وعدم المساس بالخدمات المرتبطة بحياة المدنيين أو تعطيلها، والعمل وفق المعايير الدولية. وشدد مروان على ضرورة تفعيل دور الإعلام للمساهمة نشر الحقائق والتأكد من صحة المعلومات والوقائع بما يخدم التطورات الجارية على أرض الواقع ويكون داعما للسلام ويساهم في حل الأزمة اليمنية.