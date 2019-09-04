كاميرا "اليمن العربي)" ترصد الإستعدادات لمليونية الوفاء للإمارات في عدن 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب الخليج 365 - خاص

تشهد العاصمة عدن، غداً فعالية بعنوان "مليونية الوفاء"، وذلك تقديراً ووفاءاً لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية .



وبدأ أبناء عدن بالإحتشاد في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا للمشاركة في هذه الفعالية التي يتوقع أن يتوافد إليها الاف الجنوبيون من المحافظات المجاورة .

ودعت السلطة المحلية في عدن أبناء المدينة إلى المشاركة في هذه الفعالية، مثمنة المواقف الصادقة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة إلى جانب بلادنا وشعبنا الجنوبي ودعمها السخي له اقتصادياً وخدماتياً وعسكرياً.

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وطالب البيان أبناء العاصمة للمساهمة في تطبيع الأوضاع والحفاظ على سكينة وأمن المجتمع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، مجدداً تأييد السلطة المحلية، لكل الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المسلحة الجنوبية، والأمن الجنوبي، في إفشال مؤامرة غزو الجنوب الثالثة، والتعامل مع العناصر الإرهابية، وتثبيت الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعتبر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، المشاركة في هذه الفعالية واجباً وطنياً لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة، ‏لوقوفهم إلى جانب شعب الجنوب لتحقيق تطلعاته، ومساعدته في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تحتضنها الشرعية الإخوانية التي تتستر برداء الجيش الوطني.

ودعا الزبيدي كل أبناء الجنوب للمشاركة بفاعلية والتأكيد على أن شعب الجنوب يبادل إمارات الخير الوفاء بالوفاء نظير ماقدمته للجنوب في المجالات كافة.

ويتوقع أن تشهد مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، فعالية مماثلة، سيتخللها فقرات غنائية تتضمن ريبورتاج خاص بأسم "زايد الخير"، بالإضافة إلى وصلات إنشادية، وعروض مسرحية، ولوحات استعراضية للرقص الشعبي.

وأوضحت قيادة الدائرة أن الفقرات الفنية واللوحات الاستعراضية التي سيتم تقديمها، ستعكس واقع الحب الكبير الذي يكنه شعب الجنوب للأشقاء في إمارات الخير .