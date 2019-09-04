"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الخميس 

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الخميس الموافق 05 سبتمبر 2019م كالتالي:

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيىؤن . الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيىؤن - جده. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول : 0930 صباحا رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيىؤن . الاقلاع :1030 صباحا. (توقيت جده) الوصول: 1245 ظهرا. رقم الرحله : 607. خط الرحله : سيىؤن - سقطرى. الاقلاع : 1330 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى- سيئون- القاهره. سقطرى- سيىؤن. الاقلاع : 1530 عصرا. الوصول: 1646 مساء. سيئون - القاهره. الاقلاع : 1730 مساء. Advertisements الوصول: 2015 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن - عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 649 . خط الرحله : عمان- عدن . الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول : 1830 مساء. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عدن . الاقلاع :1930 مساء. (توقيت جده) الوصول: 2130 مساء. رقم الرحله : 600 خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 2230 مساء. الوصول : 0100 فجر اليوم اليوم التالي الجمعه الموافق 06 سبتمبر.

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