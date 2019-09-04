في جدة.. حكومة المرتزقة توجه صفعة قوية للإنتقالي والسعودية تتولى الرد

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة
وجهت حكومة المرتزقة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، اليوم الأربعاء، صفعة قوية لما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، بعد رفضها الحوار مع عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له في جدة.
وذكرت مصادر خاصة لـ” الخليج 365 ” أن وزير الداخلية في حكومة المرتزقة، أحمد الميسيري، رفض الحوار مع الانتقالي وطالب بحضور وفد رسمي من الامارات للحوار معهم حول الصراع الجاري جنوب اليمن.
وشدد الميسري، على رفض الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي “تحت أي ظرف كان”، مؤكدا أن التفاوض لن يكون إلّا مع الإمارات “إن أرادت”.
وتأتي تصريحات الميسري، عقب وصول وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، إلى جدة، استجابة لدعوة الرياض لاجراء حوال بين فصائل المرتزقة إثر التطورات الأخيرة في جنوبي اليمن.
ومع تعنت حكومة المرتزقة ورفضها الجلوس مع حلفائها المرتزقة في العدوان على اليمن، الا أن السعودية كان لها رأي اخر، حيث ابدت استيائها من تصريحات الميسري.
واكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن السلطات السعودية وجهت للفار هادي اوامر صارمة بالجلوس مع المجلس الانتقالي دون شرط او قيد.
وقال مسؤول في حكومة المرتزقة لـ” الخليج 365 ” ، إن مسؤولين من الحكومة بدأوا في اجراء محادثات غير علنية مع رئيس المجلس الانتقالي في مدينة جدة السعودية .
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