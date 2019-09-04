تقرير حقوقي : 2 مليون طفل يمني خارج المدارس و 3.7 مليون اخرون بحاجة للعودة لمدارسهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشف تقرير حقوقي عن الحاجة الماسة لقرابة 3.7 مليون طالب؛ للمساعدة من أجل العودة لمدارسهم في اليمن.

وأشار المجلس النرويجي للاجئين، في تقرير له الثلاثاء، إلى أن عدد كبير من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن، في ظل الحصار والقصف الجوي على اليمن.

وأضاف: «هناك قرابة المليونَيْ طفل خارج المدارس وما يقارب 3.7 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم». مُشيرًا إلى أن هناك 2000 مدرسة تضررت بسبب الغارات، أو استخدامها لإيواء العوائل النازحة.

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وأشار المجلس النرويجي للاجئين، إلى عدم تلقّي آلاف المعلمين في اليمن لرواتبهم منذ نقل البنك المركزي الى محافظة عدن في أكتوبر 2016، مؤكدًا أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالي 10 آلاف مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب.

ويواصل تحالف العدوان السعودي للعام الخامس على التوالي غاراته على اليمن بصورة يومية فضلا عن استهدافه للمنشئات الحيوية والطرف.

كما يفرض حصار بري وجوي وبحري على البلاد، فيما يمتنع المرتزقة دفع رواتب الموظفين والمعلمين في اغلب المحافظات اليمنية.