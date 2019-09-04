- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
كشف تقرير حقوقي عن الحاجة الماسة لقرابة 3.7 مليون طالب؛ للمساعدة من أجل العودة لمدارسهم في اليمن.
وأشار المجلس النرويجي للاجئين، في تقرير له الثلاثاء، إلى أن عدد كبير من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن، في ظل الحصار والقصف الجوي على اليمن.
وأضاف: «هناك قرابة المليونَيْ طفل خارج المدارس وما يقارب 3.7 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم». مُشيرًا إلى أن هناك 2000 مدرسة تضررت بسبب الغارات، أو استخدامها لإيواء العوائل النازحة.
وأشار المجلس النرويجي للاجئين، إلى عدم تلقّي آلاف المعلمين في اليمن لرواتبهم منذ نقل البنك المركزي الى محافظة عدن في أكتوبر 2016، مؤكدًا أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالي 10 آلاف مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب.
ويواصل تحالف العدوان السعودي للعام الخامس على التوالي غاراته على اليمن بصورة يومية فضلا عن استهدافه للمنشئات الحيوية والطرف.
كما يفرض حصار بري وجوي وبحري على البلاد، فيما يمتنع المرتزقة دفع رواتب الموظفين والمعلمين في اغلب المحافظات اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير حقوقي : 2 مليون طفل يمني خارج المدارس و 3.7 مليون اخرون بحاجة للعودة لمدارسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.