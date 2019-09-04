شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا لما تداولته وسائل الإعلام اعلان عاجل للشرعية ورد قبل قليل بشأن المفاوضات مع الانتقالي الجنوبي .. شاهد ما جاء فيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7134771اكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي وفقاً لبيان التحالف الصادر في ١٠ اغسطس ٢٠١٩م“.

ويؤكد بيان التحالف الذي يتحدث عنه ”الحضرمي“ على ضرورة انسحاب مليشيا المجلس الانتقالي من المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها في محافظتي عدن وأبين.

وشدد ”الحضرمي“ خلال لقائه نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ريكاردو فيلا، على ضرورة ان ”يتم الوقوف اولا امام انحراف دور الامارات في تحالف دعم الشرعية بكل جدية وشفافية”.

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وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية ان ذلك هو ”الطريق الصحيح من اجل إنجاح اي حوار“، بحسب وكالة ”سبأ“ الرسمية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤول يمني، الأربعاء، قوله إن ”مسؤولين من الحكومة اليمنية بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات في مدينة جدة السعودية“.

وكان مصدر حكومي يمني اليوم، رفض الرئاسة والحكومة اجراء اي حوار مع الانفصاليين، قبل انسحابهم وعودة الوضع في العاصمة المؤقتة الى ما كان عليه قبل انقلاب اغسطس الماضي.

كما شدد مسؤلون اخرون في تصريحات سابقة على عدم القبول بأي ضغوطات للجلوس مع مليشيات الانتقالي قبل تنفيذها كامل الشروط.7134771