الاكثر مشاهدة - عـــــــــــاجل : الانتقالي يعلن فشل الحوار مع الشرعية وبدء المعركة الفاصلة .. ومكتب الزبيدي يصدر البيان رقم1 (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن عبدالعزيز شيخ سكرتير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التابع لدولة الامارات عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، فشل حوار مدينة جدة مع الحكومة الشرعية ومغادرة وفد المجلس لمدينة أبو ظبي. وهدد وتوعد عبدالعزيز الشيخ، في تسجيل صوتي، قيادات الحكومة الشرعية ووزير الداخلية أحمد الميسري مضيفا: " المعركة القادمة ستكون معركة فاصلة وعلينا الاستعداد والتأهب لها ". Advertisements ​ وقال عبدالعزيز شيخ ان المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكب خطأ فادح بعدم تصفيته لقيادات الحكومة الشرعية في مدينة عدن والسماح لهم بمغادرتها خلال الأحداث الأخيرة.

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