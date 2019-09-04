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الاكثر مشاهدة - إهانة بالغة لـ‘‘محمد بن زايد’’ في هذه الدولة بسبب اليمن .. شاهد كيف أصبح (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - لا يزال غضب الشارع اليمني مستمراً، رداً على ما قامت به الإمارات في اليمن، ودعمها للمجلس الانتقالي الذي انقلب على العاصمة المؤقتة عدن، وقصف طائرات إماراتية لقوات يمنية.

ونفذ يمنيون وقفة احتجاجية في ماليزيا، ووضعوا صورة ولي عهد أبو ظبي تحت أقدامهم، كما قاموا بإحراقها. وعبر المحتجون عن غضبهم من استمرار الامارات في اليمن، داعيين الحكومة اليمنية لسرعة طردها من البلاد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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