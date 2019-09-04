الاكثر مشاهدة - إهانة بالغة لـ‘‘محمد بن زايد’’ في هذه الدولة بسبب اليمن .. شاهد كيف أصبح (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة بالغة لـ‘‘محمد بن زايد’’ في هذه الدولة بسبب اليمن .. شاهد كيف أصبح (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يزال غضب الشارع اليمني مستمراً، رداً على ما قامت به الإمارات في اليمن، ودعمها للمجلس الانتقالي الذي انقلب على العاصمة المؤقتة عدن، وقصف طائرات إماراتية لقوات يمنية.

ونفذ يمنيون وقفة احتجاجية في ماليزيا، ووضعوا صورة ولي عهد أبو ظبي تحت أقدامهم، كما قاموا بإحراقها. وعبر المحتجون عن غضبهم من استمرار الامارات في اليمن، داعيين الحكومة اليمنية لسرعة طردها من البلاد.

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