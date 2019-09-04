الاكثر مشاهدة - بينها دبابات ومدرعات حديثة : اولى الصور للقوات العسكرية الضخمة التي وصلت قبل قليل لتحرير العاصمة عدن وتوقعات بانطلاق ساعة الصفر..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن بينها دبابات ومدرعات حديثة : اولى الصور للقوات العسكرية الضخمة التي وصلت قبل قليل لتحرير العاصمة عدن وتوقعات بانطلاق ساعة الصفر..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سكان محليون قبل قليل، عن وصول قوة جبارة وتعزيزات عسكرية ضخمة الى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد. وذكرت صحيفة" عدن الغد" عن تلك المصادر تأكيدها، ان قوات عسكرية وصلت الى عتق على ظهر قاطرات. Advertisements ​ واضاف المصدر ان التعزيزات تضمنت دبابات وناقلات جند وسلاح كاتيوشا. واوضح المصدر ان القوات تمركزت في محور عتق، مشيرا إلى ان هذه القوات ستواصل طريقها صوب ابين.

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