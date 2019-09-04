مصرع وإصابة ستة حوثيين في حادث مروري بالبيضاء

قالت مصادر محلية، بمحافظة البيضاء، اليوم الأربعاء، إن ستة من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في حادث مروري بمديرية مكيراس.

وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت" أن ستة من عناصر الحوثي بينهم قيادات ميدانية كانوا على متن طقم عسكري تعرضوا لحادث مروري في منطقة غريب بمديرية ميكراس الحدودية مع محافظة أبين.

وأكدت أن الحادث نجم عنه مصرع ثلاثة فيما أصيب الثلاثة الآخرين بجروح.

