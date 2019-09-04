شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الامارات تعلن عن اولويتها في اليمن وتعلق على ما يحدث في جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد بأول تعليق..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.