عضو بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الخليج 365":  الإمارات قدمت ما لم يقدمه أحد للجنوب العربي

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال رامي حسن بنان عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ثبت يوما بعد يوم موقفها الثابت في مكافحة الارهاب .



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وأضاف في تصريحات خاصة بأن الإمارات لها موقف راسخ وثابت مع أبناء الجنوب العربي وكما هاجم اعلام الاصلاح حكومة الإمارات العربية المتحدة، الذي جاءت لتحرر أرضه من المد الايراني الفارسي، ولطالما أكدت الإمارات التزامها التام بمواصله الحرب ضد الارهاب، فنحن جانبها وجانب التحالف العربي في محاربه المد الايراني والقاعدة الارهابية.

وأشار بأن جهود الامارات في محاربة الارهاب لا ينكره إلا الجاحد، فالإمارات قدمت ما لم يقدمه أحد للجنوب العربي.

وقال إننا سنخرج ونرد لهم الوفاء بالوفاء وكما نشكر أشقائنا في الإمارات العربية المتحدة بجهودهم ودعمهم لابناء الجنوب وأبناء الجنوب لن ينسو ما قدموه عيال زايد من دعم وقد سقيت الأرض الجنوبية بدماء شهداء الامارتي في أرض الجنوب.