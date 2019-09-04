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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الشحات غريب
قال رامي حسن بنان عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ثبت يوما بعد يوم موقفها الثابت في مكافحة الارهاب .
وأضاف في تصريحات خاصة بأن الإمارات لها موقف راسخ وثابت مع أبناء الجنوب العربي وكما هاجم اعلام الاصلاح حكومة الإمارات العربية المتحدة، الذي جاءت لتحرر أرضه من المد الايراني الفارسي، ولطالما أكدت الإمارات التزامها التام بمواصله الحرب ضد الارهاب، فنحن جانبها وجانب التحالف العربي في محاربه المد الايراني والقاعدة الارهابية.
وأشار بأن جهود الامارات في محاربة الارهاب لا ينكره إلا الجاحد، فالإمارات قدمت ما لم يقدمه أحد للجنوب العربي.
وقال إننا سنخرج ونرد لهم الوفاء بالوفاء وكما نشكر أشقائنا في الإمارات العربية المتحدة بجهودهم ودعمهم لابناء الجنوب وأبناء الجنوب لن ينسو ما قدموه عيال زايد من دعم وقد سقيت الأرض الجنوبية بدماء شهداء الامارتي في أرض الجنوب.
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كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الخليج 365": الإمارات قدمت ما لم يقدمه أحد للجنوب العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.