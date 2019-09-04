الحوثيون يجددون القصف على مواقع "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة 

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي صباح اليوم خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر ميداني، بقيام مليشيا الحوثي بإستهدف مواقع تمركز القوات المشتركة في منطقة الجبلية بالأسلحة المتوسطة من من سلاح معدلا البيكا و سلاح 14.5 والأسلحة الرشاشة الخفيفة. وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي قامت بحشد مجاميع من مسلحيها مدججين بمختلف أنواع الأسلحة نحو منطقة الجبلية. يذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية كثفت من عمليات قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة والقرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بشكل هستيري في كافة مناطق محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية نهاية العام الماضي. Advertisements Advertisements

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