أبين.. صندوق النظافة ينفذ حملات متواصلة في مديرية خنفر

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
نفذ صندوق النظافة والتحسين بأبين العديد من حملات النظافة في مدن خنفر مصحوبة بالشيول وسيارات النقل متواصل إضافة إلى إقامة حديقة ومتنفس مزينه بمختلف أنواع الأزهار أمام ملعب الشهيد البيتي في مدينة جعار خنفر للمحافظة على المظهر الجمالي لمدينة جعار .
وأكد أسامة الموقري مدير عام صندوق النظافة أبين على ان صندق النظافة يعتزم تكثيف الحملات في مدن خنفر لرفع أكوام القمامة والمواد العالقة بمشاركة طاقم الصندوق من الجنسين إضافة إلى حملات التشجير إلتي نقوم بها في العديد من مدن المحافظة وآخرها تشجير الحديقة التي أمام ملعب البيتي بجعار .
ودعا الموقري المواطنين إلى التعاون مع عمال وعاملات صندوق النظافة برمي القمامة في أماكنها المخصصة ليسهل جمعها ولن ينجح اي عمل الا بتعاون الجميع.
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