صحيفة تتحدث عن حضور العامل الأجنبي في الصراع الليبي 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب طرابلس - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن "التحذير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الذي عبّر فيه عن قلقه من أن تغرق ليبيا في «حرب أهلية»، مثير للاستغراب، فإذا لم يكن هذا الذي يدور في البلاد منذ ثماني سنوات حرباً أهلية، فماذا عساه أن يكون؟".



وأضافت صحيفة "الخليج" في كلمة لها - تابعها "الخليج 365" - "أكبر مسؤول في أهم مؤسسة تعنى بتحقيق السلم في العالم، وهي الأمم المتحدة، لا يزال يحذر من أن الحرب الأهلية ستقع إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع بين رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، ويدعو في المقابل الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية، خاصة استخدام الأسلحة المتفجرة خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظراً إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي، ويطالب في الوقت نفسه بالعودة إلى الحوار السياسي".

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ومضت "لم يخف جوتيريس أيضاً قلقاً من احتمال وجود مقاتلين أجانب، مع أن العالم كله يعرف أن أجانب ومرتزقة بالمئات، يتواجدون في الأراضي الليبية، يعملون ضد مصلحة الشعب الليبي، ويزيدون من حقن الصراع بعناوين مختلفة".

وتابعت "لا تدرك الأمم المتحدة أن قرار وقف المواجهات العسكرية في ليبيا لم يعد في أيدي الليبيين، فهناك تداخل كبير بين العاملين الداخلي، والخارجي، وهناك مخاوف تنتاب المواطن في بلد تمزقه الصراعات إلى فرق وشيع متناقضة الأهداف والمصالح، خاصة مع اتساع مساحة العمليات الإرهابية في أكثر من منطقة، إذ إنه خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفع منسوب الصراع العسكري والسياسي في البلاد إلى مداه الأبعد، خاصة بالقرب من العاصمة طرابلس، في وقت لم تتمكن فيه الأطراف من الاتفاق على صيغة سياسية تخرج البلد من عنق الزجاجة".

وذكرت "صحيح أن المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، يبذل جهوداً لإنهاء الحرب، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من إيجاد وصفة ناجعة لعلاج الأزمة المستفحلة التي يبدو أن نطاقها يتسع مع مرور الوقت، خاصة في ظل استمرار الحرب، ما يعيد الأمور إلى نقطة اللا عودة. وبنظرة إلى ما يجري في ليبيا، سنجد أن عوامل عدة تقف وراء استمرار الحرب والمواجهات الدامية بين مختلف الأطراف، من أبرزها الحسابات السياسية، والقبلية الداخلية، والرغبة في الاستحواذ على السلطة بشكل مطلق من دون القبول بأي شراكة مع الآخر".

وشددت الصحيفة "مع ذلك، فإن الأهم في ما يجري اليوم في ليبيا هو حضور العامل الأجنبي في الصراع، خاصة فرنسا وإيطاليا، اللتين تتعارض مصالحهما في هذا البلد، وتتفقان في أماكن أخرى، حيث تحاول كل منهما استمالة طرف وتمويله على حساب الآخر، وقد رأينا مؤخراً حدة التنافس بين البلدين على الحضور في المشهد الليبي، عن طريق المؤتمرات واللقاءات التي تعقد في عاصمتي الدولتين، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه الأطراف المتصارعة، سواء كان هذا الدعم عسكرياً، أو إعلامياً".