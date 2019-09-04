تقرير حقوقي: 638 انتهاكا حوثيا لحقوق الإنسان اليمني خلال أسبوع

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد تقرير حقوقي يمني عن ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 638 انتهاكاً لحقوق الإنسان في 7 محافظات خلال أسبوع واحد فقط.



وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الأسبوعي عن الفترة من 25 أغسطس/آب حتى 2 سبتمبر/أيلول 2019، إنها رصدت مقتل 34 مدنياً وإصابة 36 آخرين بينهم نساء وأطفال في محافظات الحديدة وإب وحجة والبيضاء والضالع وعمران وتعز.

ووثقت 12 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين في محافظات ذمار وإب وصنعاء والحديدة، واستمرار المليشيات الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها، وإجبار 50 أسرة في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية لهم.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الميداني للشبكة رصد 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين منها 9 حالات في محافظة إب، و3 حالات في محافظة صنعاء و3 بمحافظة ذمار، وحالتين في محافظة ريمة، إضافة إلى حالتين بصعدة.

وسجل الفريق حالة إحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب وسط انتشار كبير ومخيف لجرائم السرقات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وسرقة سيارته.

Advertisements

ورصد التقرير 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية في محافظة إب خلال فترة التقرير، ونهب منزل أحد المغتربين والاعتداء على النساء ونهب جميع المقتنيات من ذهب وسلاح وجنابي في محافظة ذمار.

بالإضافة لـ49 حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات منها 32 حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لمليشيات الحوثي على منازل المدنيين.

وأشار التقرير إلى أنه وثق 11 حالة انتهاك طالت المستشفيات والقطاعات الصحية.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية قصفت مستشفى 22 مايو، إضافة إلى اثنين من المراكز الصحية بمحافظة الحديدة، وأغلقت 8 مستشفيات في العاصمة صنعاء، وقصفت مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و3 محطات وقود أخرى.

وذكر التقرير أن مليشا الحوثي قامت بفصل 122 تربوياً بينهم معلمون ومديرو مدارس ورؤساء أقسام من أعمالهم في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين.

وقامت بتغيير 9 مديري مدارس في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين لها، إلى جانب إطلاقها النار على المعلم أحمد الحميدي بمنطقة جرافة بمحافظة إب.

وأصدرت المليشيات تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل.

وأشار التقرير إلى قيام المليشيا الانقلابية بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان وكذلك إلى المساجد بصنعاء، حيث نقلت مؤخرا كميات كبيرة من الأسلحة إلى "بدروم" مسجد السلام بحي الحصبة في صنعاء.